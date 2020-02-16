Elazığlı çocuklara bir gemi dolusu oyuncak

Depremzede çocukları mutlu etmek isteyen İDO çalışan ve yolcuları, Yenikapı, Sirkeci, Kadıköy, Bostancı, Pendik, Bursa ve Yalova İDO terminallerine 15 Şubat- 15 Mart tarihleri arasında yeni oyuncakları teslim ederek katkıda bulunabilecek.

İDO mutluluğu birlikte götürmeye davet ediyor

İDO, Elazığlı depremzede çocuklarımıza moral kazandırmak ve iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla oyuncak toplama kampanyası başlattı. Depremzede çocuklar için harekete geçmek isteyen herkes hediye etmek istediği yeni oyuncakları İDO’nun Yenikapı, Sirkeci, Kadıköy, Bostancı, Pendik, Bursa ve Yalova terminallerine 15 Şubat- 15 Mart tarihleri arasında teslim edebilecek.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Müdürü Hande Ergünlü, oyuncak toplama kampanyası hakkında şöyle konuştu: “İDO olarak depremzede çocuklarımıza bir nebze moral katabilmek istedik. Çocuklarımızın iyileşmelerine katkıda bulunmak için tüm çalışanlarımız ve yolcularımızla birlikte harekete geçmekten çok mutluyuz. Çalışan ve yolcularımızın bize teslim edecekleri oyuncakları da özenle Elazığ’daki çocuklara teslim edeceğiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı açısından böyle değerli bir eylemi harekete geçirmenin heyecanını yaşıyoruz.”

Vira Haber