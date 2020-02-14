Asıl rekor sıcaklık şimdi yaşandı

Brezilya hükümetinin desteklediği "Terrantar" isimli proje kapsamında Antarktika'nın Seymour Adası'nda sıcaklığın 20,7 derece ölçüldüğü belirtildi.

Uzaktan kumanda edilen izleme istasyonlarının kaydettiği verileri her 3 günde bir kontrol eden bilim insanları son değerlerin “inanılmaz ve anormal” olduğunu belirtiyor. Araştırmacı ve bilim adamı Carlos Schaefer, yaptığı açıklamada şimdiye kadar bölgede böyle bir sıcaklığa tanık olmadıklarını ifade etti.

Kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin'e ait Esperanza Araştırma Üssü'nde hava sıcaklığının geçen hafta 18,3 derece ölçüldüğü açıklanmıştı. Bu ölçü rekor diye gösterilirken bu haftaki 20,7 sıcaklık küresel ısınmanın mevsim değerlerini nasıl korkunç şekilde değiştirdiğini gösteriyor.

Şubat ayında ölçülen rekor sıcaklıkların resmi olarak kayda geçmesi için Dünya Meteoroloji Örgütü’nce (DMÖ) de onaylanması gerekiyor ancak DMÖ’nün ölçülen bu sıcaklığı henüz doğrulamadığı kaydedildi

DMÖ verilerine göre Esperanza üssünün bulunduğu, Güney Amerika kıtasının güney ucuna yakın Trinity Yarımadası'nda ortalama sıcaklık son 50 yılda 5,4 derece arttı. Kıtanın sıcaklığının arttığını gösteren diğer ölçümlerle birlikte küresel ısınmaya yönelik endişeler de arttı.

Bilim insanları atmosferdeki iklim değişikliğinin okyanusları, okyanus akıntılarının da kutuplardaki donmuş toprak parçalarını etkilediğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre 21. yüzyıl sonunda deniz seviyesinin 30 ila 100 cm yükseleceği tahmin ediliyor.

Vira Haber