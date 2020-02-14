Meriç Nehri kuruyor mu?

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve denize döküldüğü Edirne'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi, 74 metreküp/saniye seviyelerine kadar indi. DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Meriç Nehri geçen yıl bugün 282 metreküp/saniye debi ile akarken bu yılın aynı gününde 78 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Edirne'de yağışlar 3'te bir oranında azalırken Tunca Nehri debisinde de büyük düşüş yaşanması nehrin yatağında genişlemeyle gözler önüne serdi. Edirne'de, geçen yılın ekim, kasım, aralık ve ocak aylarında metrekareye 296 kilo yağış düşerken, bu yılın aynı aylarında metrekareye sadece, 108 kilo yağış aldı. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Meriç Tunca nehirlerinde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu. Tarihi Tunca Nehri ayakları toprak üzerine çıktı.

Vira Haber