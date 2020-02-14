Batan gemiler hazineye mi devredilecek?

Karasu Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün Karasu açıklarındaki 3 batık geminin enkazının çıkartılması için ihaleye çıkıyor.

Karasu Mahallesi, İhsaniye Mahallesi ve Yenimahalle açıklarında bulunan ve yaklaşık 400 ton ağırlığındaki batık gemilerin enkazından çıkartılacak malzemeden en az yüzde 30 hazineye aktarılacak.

Geçici teminat, 114 bin lira olarak belirlenirken ihale 16 Mart Pazartesi günü Karasu Milli Emlak Müdürlüğü'nde pazarlık usulü ile gerçekleşecek.

Vira Haber