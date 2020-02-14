Boat Show Tuzla tutkunlarını bekliyor

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, sektörün lider firmaları ve dünya markalarının katılımıyla 7 Mart tarihinde Viaport Marina Tuzla’da tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Deniz fuarından sonra Mart ayındaki kara fuarını da sektörün üretim merkezlerinden Tuzla’ya taşıyan, 30 metre üstü tekneleri, mega yatları ve guletleri deniz üzerinde, 30 metre altı tekneleri ve katamaranları ise kapalı alanda sergilenmeye olanak veren fuarın, toplam değeri 1 milyar TL’yi geçen 100’den fazla tekneyi sergileyeceği bildirildi.

Fuarın tanıtımının yapıldığı toplantıya Boat Show Tuzla Kara Fuarı Direktörü Dilek Günaydın, Viaport Marina Genel Müdürü Sinan Arslan, Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner, Deniz Yatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan, Gena Yacht Genel Müdürü Denizcan Gümüş, Mengi Yay Yatçılık firmasının sahibi Hüseyin Mengi ve HNF Yatçılık firmasının sahibi Ahmet Hanif katıldı.

“Fuarı hem karada hem denizde yapıyoruz”

Yapılacak fuar hakkında bilgi veren Dilek Günaydın, ’’Bu yıl fuarın 3’üncüsünü organize ediyoruz. Diğer fuarlardan farkımız, kış fuarı dediğimiz fuarı hem karada hem de denizde yapıyoruz. 100’den fazla tekne sergilenecek. 5 metreden 40 metreye kadar olan teknelerimiz fuarda yer alacak. Bu seneki fuarın konseptinde katamaranlar karaya çıkıyor. En büyük farklarımızdan biri karada katamaran sergileyebiliyoruz. Dolayısıyla katamaran meraklıları Türkiye’de bir ilki yaşayacak. Bu sene 6 tane katamaran olacak. Birçok markanın dünya ve Türkiye tanıtımı bu fuarda göreceğiz. Bunun dışında boyları 25-27 metre olan tekneleri karaya çıkarıyoruz’’ dedi.

“Dünyada kendi marinasında fuar yapan tek şirketiz’’

Fuarda yer alacak teknelerin değerine vurgu yapan Günaydın, ’’En pahalı teknemiz 180 milyon TL civarında. 35 ve 30 milyon TL değerinde tekneler de yer alacak. En büyük farklarımızdan bir tanesi de şu: Beğenilen tekne suda test edilebilecek. İstenilirse denizde sergilenen tekneler test edilebilir. Fuar bittikten sonra tekneyi deniz indirip 1 hafta kadar marinamızda misafir ediyoruz. Ayrıca dünyada kendi marinasında fuar yapan tek şirketiz’’ şeklinde konuştu.

“Denizcilik sektörünün kalbi Tuzla”

Ulaşım ve ziyaretçilere değinen Günaydın, ’’Marmaray açıldı, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile mesafeler çok kısaldı. İstanbul dışında en çok ziyaretçimizi Bursa, Yalova, Ankara ve İzmir bölgesinden çok alıyoruz. Anadolu tarafından Kocaeli ve Adapazarı’ndan da çok ziyaretçi alıyoruz. Firmalarımızın İstanbul’dan sonra en çok tekne sattığı bölgeler buralar. Fuarımızın uluslararası ziyaretçi sayısı çok iyi. Ziyaretçilerin yüzde 25 civarını bu ziyaretçiler oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetler, Katar ve Avrupa bölgesinden ziyaretçilerimiz var. Avrupa’dan gelen ziyaretçiden yerli üreticimiz çok memnun. Denizcilik sektörünün kalbi Tuzla ve bu iş burada büyümeye devam edecek. Tekneye dair ekipman, aksesuar ya da tekne ile ilgili herhangi bir ihtiyaç olduğunda bunların bulunabileceği yer Tuzla’’ diye konuştu.

“Hedefimiz 1 milyar dolarlık satış”

Türkiye’nin yat üretimindeki yerini değerlendiren Günaydın, ’’Dünya’da mega yat üretiminde 4’üncü sıradayız. Kaliteli işçiliğimiz çok önemli. Dünyanın en büyük tekne markları bu fuarda yerlerini alacak. Geçen sene 28 binden fazla ziyaretçi ağırlamıştık. Bu sene 40 binden fazla ziyaretçiyi 9 gün boyunca Tuzla’da ağırlamayı hedefliyoruz. Geçen sen 550 milyon dolar civarında satış gerçekleştirildi, bu yıl hedefimiz 1 milyar dolarlık satış hacmini yakalamak’’ açıklamasında bulundu.

Fuarın en pahalı iki teknesi satıldı

Mengi Yay Yatçılık’ın sahibi Hüseyin Mengi ise mega yat konusunda Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirterek, işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bu konuda destek beklediklerini kaydetti.

Mengi, fuarın en pahalı teknesinin yapım aşamasında 15 milyon avroya satıldığını, teknenin tamamlanmış halinin 18 milyon avroluk fiyatıyla fuarda sergi amaçlı yer alacağını dile getirdi.

Deniz Yatçılık Genel Müdürü Mehmet Soydan da fuarın ikinci en pahalı teknesinin 26 metre boyunda yerli üretim tekne olduğunu belirterek, “Bu tekneyi yurt dışından birçok kişi görmeye gelecek. Teknemiz 5 milyon avroya satıldı.” dedi.

Soydan, tekne ehliyeti sahibi, tekne sahibi veya kiralama yapan kişi sayısının en yüksek olduğu ilin Ankara olduğunu söyledi.

Tezmarin Genel Müdürü Bilge Hergüner ise fuarda ilk kez katamaranların karaya çıkarıldığını, ilk defa gösterecekleri tekneler olduğunu, fuar öncesi heyecanlandıklarını söyledi.

Toplantıya Viaport Marina Genel Müdürü Sinan Arslan da katıldı.

Boat Show Tuzla Kara Fuarı, hem karada hem de denizde sergilenen tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir kara fuarında sağlamış olacak.

Fuar kapsamında, deniz fotoğrafları sergisi de gerçekleştirilecek. Sergiden elde edilecek gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışlanacak.

Vira Haber