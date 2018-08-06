Akdeniz’de 7 ayda bin 500 mülteci öldü

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Akdeniz’in dünyanın en ölümcül denizi olduğunu belirterek, ölüm denizinde trajik mülteci ölümlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirtti. UNHCR, geçtiğimiz yıllara oranla Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmen sayısında azalmalar olsa da ölüm oranlarının arttığını kaydetti. Örgüt, gerekli önlemler alınmaz ve insan tacirleriyle mücadele edilmezse önümüzdeki aylarda çok daha fazla can kayıplarının gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Dünyanın en tehlikeli denizi ‘Akdeniz’

Bu yılın ilk yedi ayında 60 bin mülteci ve göçmenin Avrupa kıyılarına ulaşmak için Akdeniz’e çeşitli tekne ve gemilerle açıldığı, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde bu sayının 120 bin olduğu açıklandı. Akdeniz’e açılan mülteci ve göçmen sayısının azalarak 2014 yılı rakamlarına gerilediği belirtildi.

2017 yılında Avrupa kıyılarına ulaşma hayaliyle Akdeniz’e açılan göçmen ve mültecilerden her 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, 2018 yılının ilk yedi ayında ise her 31 kişiden birinin öldüğü ifade edildi. UNHCR yetkilileri, dünyanın en tehlikeli rotası olarak değerlendirdikleri Akdeniz’de Avrupa kıyılarına ulaşmak isteyen mülteci ve göçmen sayısının azalsa da ölüm oranın diğer yıllara göre artmasının endişe veren bir durum olduğuna işaret etti.

İnsan tacirlerine karşı ortak mücadele çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Akdeniz Özel Temsilcisi Vincent Cochetel, ilgili hükümet yetkililerine yaptığı çağrıda mülteci ve göçmenleri bu ölümcül yolculuğa taşıyan insan kaçakçılığı şebekeleriyle hiç bir ödün vermeden ortak mücadele etme çağrısında bulundu.

Cochetel, savunmasız insanların sömürüsünden kar elde etmek isteyen istismarcı tacirlerin ve kaçakçıların giderek daha tehlikeli rotalar çizdiğini, kaçakçılara ait teknelerin taşıma kapasitelerinin çok daha üstünde kişiyi taşıyarak mülteci ölümlerini arttırdığını belirterek, “Akdeniz’de trajedi devam ediyor” dedi.

Özel Temsilci Cochetel, ”Yeterli düzeyde mücadele etmeyip önlemler almazsak önümüzdeki aylarda çok sayıda mülteci ve göçmenin Akdeniz’de yok olacağına tanık olacağız” dedi.

En fazla İspanya kıyılarına ulaştılar

Akdeniz’de hayatlarını ciddi risklere sokarak çeşitli deniz ulaşım araçlarıyla Avrupa kıyılarına ulaşan mülteci ve göçmenin geçtiğimiz yıllarda daha çok İtalya sahillerine ulaştığı, 2018 yılının ilk yedi ayında ise en fazla ulaşılan ülkenin İspanya olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında mülteci ve göçmenlerden gemi ve teknelerle İspanya’ya ulaşanların sayısı 23,500, İtalya’ya ulaşanların sayısı 18,500, Yunanistan’a ulaşların sayısı da 16,000 kişi olarak açıklandı.

Vira Haber