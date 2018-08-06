Ingalls geçen yıla göre karını yüzde 8.7 artırdı

ABD merkezli Huntington Ingalls tersanesi, 2018’in ikinci çeyreğindeki mali tablosunu açıkladı. Bu dönemde satışları artan firma, kârını da artırdı. 30 Haziran’a kadar 2,02 milyar Amerikan Doları gelir elde eden firma, kârını geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %8,7 artırdı. Bu artışla birlikte firmanın İkinci çeyrekteki kârı, 257 milyon Amerikan Doları’na ulaştı.

Huntington Ingalls Başkını ve CEO’su Mike Petters ikinci çeyrek hakkında “Yılın ilk yarısındaki finansal performansımızdan memnunum. Ekibimiz, programımızın yürütülmesine ve uzun soluklu programların aynı kaliteyle yürütülmesi ve sürdürülebilir bir değer oluşturulması üzerine çalışıyor.” açıklamasında bulundu.

Huntington Ingalls’ı oluşturan üç parçadan en büyük gelir dilimini ise Newport News Shipbuilding oluşturdu. Firma gelirlerinin yüzde 59’u olan 1,18 milyar Amerikan Doları’nı tek başına sağlayan firma, Ingalls’ın kârının yüzde 31’ini yine tek başına oluşturdu.

Vira Haber