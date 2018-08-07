Kuraklık nehir taşımacılığını da vurdu

Almanya'da kuraklık devam ederse, ülkedeki iç taşımacılığın kısmi bir duraklamaya gelmesi olası görülüyor. Kuraklık nedeniyle Ren nehri üzerinde gemilerin yarım veya daha az kargo taşıyabileceği konuşuluyor.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük su seviyeleri nedeniyle, kimyasal devi BASF'in üretim tesislerinin yeterince soğutulmadığını ve üretimin azaltılması planlanıyor. Dahası, BASF'ın Ludwigshafen tesislerinde üretimi yavaş yavaş azalttığı belirtildi.

Ülkede kuraklık devam ederse, nakliye trafiği de kısmi durabileceği ifade edildi. Şu anda, iç navigasyon gemileri tarafından taşınan tüm malların yaklaşık% 80'i, Ren üzerinden taşınıyor. Almanya'nın suyollarındaki kısıtlamaları şu an olduğu risklere karşı önlemek için, Ren Nehri'nin dibinin derinleşmesi gibi projelere 24,5 milyar euro yatırım yapıldı.

Buna ek olarak, Almanya'nın Duisburg şehrinin limanındaki su seviyesi ortalama 4 metreden iki metrelik işarete doğru düştü. Şu an itibariyle, büyük gemiler kuraklık yüzünden zaten zorluklarla karşı karşıya. Öte yandan geçen Cuma günü bir tanker Ren'de sıkışmıştı. Gemi hasar gördü ve olay şu anda soruşturma altında. Yaralanma bildirilmedi, ancak Ren geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı.

Vira Haber