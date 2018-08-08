Yerli ve milli sistemlere yenileri geliyor

Savunma Sanayii İcra Komitesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Savunma sanayine ilişkin toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldı. Orgeneral Güler ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılan isim oldu. Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 100 Günlük İcraat Programı’nda savunma sanayisine ilişkin önemli projeler yer almıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı’na ait 45 proje yer alıyor.

13.5 MİLYARLIK DEĞERLENDİRME

Dışa bağımlılığı büyük oranda sonlandıran milli projeler, Erdoğan’ın ‘100 Gün Eylem Planı’nda da önemli yer tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştığı toplam 400 projeden 45’ini savunma sanayi yatırımları oluşturdu. Milli ve yerli araçlar, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve 3 saat 15 dakika süren Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında da dün ele alındı. Toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması ve İHA sistemlerine yönelik projeler ele alındı. Toplantıda yerli sistemlere yenilerinin eklenmesine yönelik projeler hakkında kararlar alındı.

ROKETSAN'A ÖZEL MERKEZ

-Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının (ITAM) kurulacak. l Zırhlı Araç Teslimatları Projeleri kapsamında Kirpi II, Akaryakıt Tankeri, Olay Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılacak. l MPT-76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfeğin teslimatının yapılacak.

4 ATAK’IN DAHA TESLİMATI YAPILACAK

-Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun Kavramsal Tasarım Aşaması tamamlanacak. l ATAK Helikopteri Burun Topu sistemi olan 20 mm taret ve burun topu sisteminin milli/yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. l ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 4 adet helikopterin teslimatı gerçekleşecek.

MiLGEM’DE GEMİLER ARTIYOR

-MİLGEM Projesi 3. Gemi olan Burgaz ada Korveti 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimi gerçekleşecek. Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, halihazırda kurulu bulunan 200 Milli Baz İstasyonu sayısının yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 489’a çıkarılacak. l İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-S) Projesi kapsamında ANKA-S Platformu üzerinde CATS Sistemi kullanılacak.

HÜRKUŞ-C için imza atılacak

-Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine yönelik ihalenin sonuçlandırılarak yüklenici firma belirlenecek. l SSB Akademi kurulacak.

-Savunma sanayi malzeme yerlileştirme programı başlatılacak.

LAZER SİLAH SİSTEMİ GELİYOR

-Lazer Silah Sistemi’ne yönelik ihtiyaç analizi tamamlanacak. l Elektromanyetik Fırlatma Sistemi için ihtiyaç analizi bitirilecek. l İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin büyütülmesi için 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 4.161 personelin 5.000’e ulaşması sağlanacak.

ALTAY’DA SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

-250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesinin sözleşmesinin imzalanacak. l PULAT Aktif Koruma Sistemi’nin 40 adet M60TM tankına entegre edilecek. l ALTAY Güç Grubu’nun geliştirilmesi projesinin sözleşme takvimi de başlatılacak.

3 SINIFTA İNSANSIZ ARAÇ YOLDA

-Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesi başlatılacak.

-Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta insansız kara araçları geliştirilmesi projesi başlatılacak.

-Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesinin 1’inci Aşama, uygulama takvimi de bu süreçte başlayacak.

SİHA’LAR UÇUYOR

-Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA sayısı; Jandarma Genel Komutanlığı’na yapılacak 6 adet Silahlı TB2 İHA (SİHA) teslimatıyla yüzde 12 artırılarak 58’e çıkarılacak.

-Taaruz İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Vira Haber