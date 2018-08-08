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Dünyanın ilk sualtı mezarlığı

Dünyanın ilk sualtı mezarlığı

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami kenti sahillerinin yaklaşık 5 km açığında yer alan ‘Neptune Anı Kayalığı’, dünyanın ilk sualtı mezarlığı olma unvanına sahip.

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Denizin metrelerce dibinde, tam 55 dönümlük bir alan üzerine geliştirilen yapay kayalık alana, son istirahatgâhı olarak deniz altını seçen 1500 kişinin külleri gömülmüş.

Mezar taşları ve heykellerin de bulunduğu mezarlık, bir yandan da yapay kayalıklarıyla denizaltı doğal yaşamının gelişmesine olanak tanıyor.

Metrelerce derinlikteki mezarlıkta yakınları bulunanlar buraya isterse dalabiliyor isterlerse de teknelerden denize çiçekler atarak kaybettiklerini anabiliyor.

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Vira Haber

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