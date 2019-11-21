Akdeniz’de facia: 67 göçmen öldü

İtalyan ANSA ajansının Akdeniz'i geçmeye çalışanlara bağımsız acil yardım desteği sunan “Alarmphone” isimli internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Libya'ın başkenti Trablus açıklarında yeni bir göçmen trajedisi yaşandı.

Alarmphone'u arayan bir balıkçı, Libya açıklarında yaşanan olayı aktararak göçmenlerden 30'unun kurtarıldığını, 67'sinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ise ifadelerinde, balıkçıların yerel saatle 17.00 sularında Trablus açıklarında sönmüş bir bot ve çevresinde denize düşmüş çok sayıda göçmen bulduğunu dile getirdi.

Balıkçıların, Libya Sahil Güvenlik güçlerini yardım için aradıkları ancak ulaşamadıkları da ifade edildi.

Vira Haber