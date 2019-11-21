Sabri Gökhan’dan ’Ekmek Arası Tadında’’ bir kitap

Gemi Mühendisleri Odası (GMO) üyesi mühendis M. Sabri Gökhan’ın ‘’Ekmek Arası Tadında’’ isimli kitabı çıktı.

Çok gezen mi bilir çok yaşayan mı? Sorusu ile başlayan kitapta yazar; gezi, anı ve birikimlerinden yola çıkarak okuru keyifli bir yolculuğa davet ediyor. Coca-Cola’dan alıntı, at arabaları, triportörler, kimya, Mendel, Mozart, tiyatro, As Sineması, Tuborg, Beşiktaş, baba Hakkı ve dünyanın birçok kentinin sesini okurlarına duyuran bir eser olarak öne çıkıyor Ekmek Arası Tadında kitabı. Yazar, tarih bilgisi ile insanın ve eşyanın hikâyesine göz gezdirirken okur dünya sokaklarında dolaşıyor sayfalar arasında.

Gemi inşa mühendisi Sabri Gökhan’ın kaleme aldığı eserin imza ve söyleşi günü Gemi Mühendisleri Odası’nda düzenlenecek.

M. Sabri Gökhan kimdir?

1953 yılında Diyarbakır’da doğumlu olan yazar, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. İTÜ Gemi İnşa Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayarak gemi endüstrisinin farklı alanlarında çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü programına devam etti. Son olarak 2013 yılında AÜ Açıköğretim Fakültesi’nin fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü derece ile tamamladı. Almanca ve İngilizce bilen yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

İmza Günü

Gemi Mühendisleri Odası’nda yazarın eseri için imza töreni ve söyleşi düzenlenecek. Tören, 21 Kasım tarihinde düzenlenecek.

İmza Günü: 21 Kasım Perşembe

Saat: 17:30

Adres: Postane Mah. Gölboyu Nil Sk. No:10 Tuzla/İstanbul

Vira Haber