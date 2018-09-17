Akdeniz'de İsrail ve ABD arasında dengeler değişebilir!

İsrail'in en büyük limanının işletmesi Çin'e devrediliyor, güvenlik tartışmaları başladı. Haaretz gazetesi, Çinli SIPG şirketinin işleteceği Hayfa limanının, Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD 6. Filosu tarafından bir tehdit olarak görülebileceğine ilişkin bir analiz yayınladı.

Çinli şirketler, İsrail'in en büyük limanı Hayfa limanını devraldı, Aşdod kentinde yeni bir liman inşa etmek için açılan ihaleyi kazandı.

Haaretz'in haberine göre Hayfa limanının Çinli şirkete devredilecek olması ülkede güvenlik tartışmaları başlattı. Habere göre İsrail'in nükleer denizaltılarının limana yakınlığı İsrail ordusunun güvenlik kaygısı duymasına yol açtı.

İsrail ordusundan yetkililer, ABD'nin de katılımıyla konuyla ilgili toplantı yaparak İsrail ve Akdeniz'de güvenlik meselelerini konuştu.

ALTINCI FİLO LİMANI KULLANAMAYACAK

Çin'in Akdeniz limanlarında kontrolü artarken, İsrail ordusu Çin yatırımlarını denetleyecek mekanizmalar kurulmasını istiyor.

İsrailli general Saul Horev'e göre Çinli şirketler limanların işletmesini Hint Okyanusu'ndan Süveyş Kanalı'na ve Avrupa'ya uzanan ticaret yolunu kontrol etmek için alıyor, bu sebeple Yunanistan'ın Pire limanı da Çin kontrolüne geçmiş durumda. Ancak bu rotanın Çin'in elinde bulunması ABD ve İsrail çıkarları için risk oluşturuyor.

Habere göre Çin'in limanı almasından önce, Hayfa'nın ABD'nin Altıncı Filosuna ev sahipliği yapması tartışılıyordu. Ancak devirden sonra bu mümkün olmayacak.

HOREV: İSRAİL ABD İÇİN STRATEJİK ÜS OLMAYA DEVAM ETMELİ

Horev'e göre Çin'in hamleleri sebebiyle ABD dikkatini Ortadoğu'dan ayrılıp "Güney Çin Denizi ve Basra Körfezi'ne" yönlendirmek zorunda kaldı.

Bu sebeple İsrail'in Ortadoğu'da "ABD için stratejik üs olma" konumunu sürdürmesi gerekiyor.

Ancak yapılan anlaşmalara göre Çinli şirket SIPG, Hayfa limanını 3,5 yıl sürecek bir inşaat faaliyetiyle genişletecek. Aynı şirket, limanı 25 yıl boyunca işletecek.

Başka bir Çinli şirketse İsrail'in Aşdod kentinde yeni bir liman inşa edecek. Söz konusu kararlar, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi ve İsrail donanması olmadan, İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Otoritesi tarafından alındı.

Çin'in İran'la yakın ilişkisi de, İsrailli yetkililerin karardan kaygı duymasına yol açıyor.

Vira Haber