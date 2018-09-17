Bodrum'da göçmen teknesi battı: 2 ölü, 1 kayıp

Bodrum'un Ortakent sahilinden denize açılan ve içerisinde 19 kaçak göçmenin olduğu belirlenen tekne, bir süre seyrettikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü battı. Yardım talebi üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye ulaştıklarında denizden insan sesleri geldiğini fark etti. Ekipler 8'i çocuk 15'i Irak ve 1'i Suriye uyruklu 16 kaçak göçmeni denizden 16 kaçağı sağ olarak kurtardı.

Bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cesetler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede kayıp olduğu bildirilen 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tekneleri Su Alan Kaçakları Sahil Güvenlik Kurtardı

Öte yandan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bindikleri fiber tekne su almaya başlayınca denizde ölümle karşı karşıya gelen 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için Kuşadası Körfezi'nden denize açılan ve içerisinde 5'i çocuk 15 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne, Özdere mevkii önlerine ulaştığında aşırı yükten dolayı su almaya başladı. Kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, fiber tekne içerisindeki Afganistan uyruklu 15 göçmeni kurtararak kıyıya ulaştırdı.

Olayın ardından Kuşadası Körfezi'nde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, yine Özdere açıklarında hareket halinde tespit edilen lastik botu durdurdu. Teknede yakalanan 17 Suriye, 12 Irak, 10 Somali, 8 Afganistan, 5 Filistin, 1 Togo ve 1 Demokratik Kongo uyruklu 54 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

Vira Haber