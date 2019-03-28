Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi.

KAPTAN TÜRK

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve içinde 6 mürettebat bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "El Hiblu 1" isimli tanker, dün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenilirken, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alınmıştı.

6 personeli bulunan geminin kaptanının Türk, 4 personelin Hint, 1 personelin ise Libyalı olduğu öğrenildi.

GÖÇMENLERİ TRABLUS LİMANI'NA BIRACAKTI

Gemi mürettebatının Libya açıklarında kurtardığı göçmenleri, Trablus Limanı'na bırakmak istediği ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenlerin, geminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

GEMİNİN KONTROLÜ MALTA ORDUSUNDA

Malta ordusu, kaçırılan gemiye müdahale için harekete geçti. Geminin kontrolü, Malta ordusu tarafından ele geçirildi. Palau bayrağı taşıyan tankerin, 2015 yılında Türk bir firma tarafından satıldığı öğrenilmişti.

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Vira Haber