En modern marina ekipmanlarıyla donatılmış Viaport Marina’nın Genel Müdürü Sinan Arslan “İstanbul’un en yeni Marinasıyla tanışmak için TUZLA BOAT SHOW en avantajlı fırsat olacaktır” diyor.



Sinan Bey öncelikle Viaport Marina’da gerçekleştirilecek olan TUZLA BOAT SHOW Fuarını değerlendirebilir misiniz?



Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan TUZLA BOAT SHOW Kara fuarı ile denizcilik sektörünün kalbinin Tuzla da attığını yine herkes görecektir. Ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığı fuarda marinamızın da bir anlamda görücüye çıktığını düşünüyoruz. Özellikle bu seneki fuara özel kampanyalarımız ile VIAPORT MARİNA ile halen tanışmayan yatçılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz.



Kaçırılmayacak fırsatlar derken gerçekten tekne sahiplerine ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?



TUZLA BOAT SHOW fuarında bu sene ev sahibi olmamızın avantajını daha fazla kullanıp, agresif bir fiyat politikası ile tekne sahiplerinin karşısına çıkacağız. %60 ‘a varan İndirim oranları ve 2 ay Marina içerisinde süre hediye ederek, tekne sahiplerine daha uzun süre VIAPORT MARINA ayrıcalıklarını yaşama fırsatı sunuyoruz. Ayrıca bu ayrıcalıkların ne olduğunu göstermek için de standımızı ziyaret eden yatçıların bir marina turu ile neler vaat ettiğimizi yerinde görmelerini sağlayacağız.



Bahsettiğiniz turun kapsamı ve süresi nasıl olacak?



Bu tur için planlanan araçlar standımıza çok yakın bir noktada bekliyor olacak. Turun süresi ve kapsamını tamamen tekne sahipleri belirleyecek. Nereyi ne kadar görmek istiyorlarsa görevli personel o duruma göre hareket edecek. İsteyen yelkenli teknelerin bağlanabildiği pontonları, isteyen tekne sahibi de çekek sahasını gezebilme imkânına sahip olacak. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu gezi sırasında yatçılara deneyimli marina personelleri eşlik edecek ve operasyon ile ilgili tüm sorularını yanıtlayacak.







Bu turun amacını tam olarak nasıl tanımlarsınız?



Pedestallarımızdan Duş – WC ünitelerimize kadar işletme kalitemize çok güveniyoruz. Tekne sahiplerinin standımızda yer alan kataloglardaki fotoğraflardan daha fazlasına sahip olduğumuzu görmelerini ve diğer marinalar ile kıyaslama yapmalarını istiyoruz.



Röportajın başında Tuzla’yı denizciliğin kalbi olarak tanımladınız. Bunun sebebi nedir?



Tuzla ve çevresi uzun yıllar içinde gemi inşa sanayii ve yat üretimi konularında büyük ilerlemeler kaydetti. Yine yan sanayii ve malzeme açısından da çok büyük bir potansiyele sahip bir bölge durumunda. Bir gemi inşa mühendisi olarak bu süreci en yakından takip edenlerden birisi de benim. Biz de 2018 yılında hizmete giren 300 ton taşıma kapasiteli traveliftimiz sayesinde bölgeye çok büyük bütçeli bakım onarım ve refit işlerinin gelmesini sağladık. Bu işler sayesinde bölgede bulunan birçok irili ufaklı firma katma değer elde etti. VIAPORT Marina ev sahipliği yaptığı fuarlar, düzenlediği yelken yarışları, sosyal yaşama etkisi ve bakım onarım konusundaki yatırımları ile bahsettiğim bu özel potansiyele sahip bölgenin en önemli merkezi haline geldi.

Siz Viaport Marina olarak mevcut müşterilerinize ne tür avantajlar sunuyorsunuz?



En büyük avantajımız marinamızın en yüksek teknolojiye sahip marina ekipmanlarıyla donatılmış olması. Otopark sisteminden tonoz sistemine, çekek operasyonlarından atık alım sistemlerine kadar her ayrıntıyı düşündük. Materyal anlamında alüminyum yüzen iskeleler ve kazıklı sistemler, çok büyük bir konfor sağlıyor. Sert Rüzgârda ve dalgada, yatayda hiçbir hareketlilik yok. Gel - git durumuna göre kazıklar üzerinde yükselip alçalan sistemler tekne sahiplerinin büyük beğenisini kazandı. Maalesef İstanbul marinalarının sorunlarının başında güvenlik geliyor. Biz bu sorunu ponton giriş kapılarına parmak izi okuma sistemleri yerleştirerek aştık.



Diğer bir avantajımızda çok motive bir ekibe sahip olmamız. Deneyimli personeller ile denizcilik eğitimi almış gençleri bir araya getirdiğimiz İyi bir ekip kurduk ve bu ekip iyi işler yaptığımızda, Türkiye’nin en önde gelen marinalarından biri olabileceğimizin farkında.













Vira Haber

