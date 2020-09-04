Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret İzmir İş Günleri'nde Ele Alındı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu’nun konuşmacı olduğu foruma Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano katıldı.

Forumda konuşma yapan Tamer Kıran, “Her türlü zorluğa rağmen lojistik ve deniz taşımacılığı faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdi. Koronavirüs salgını sürecinde bütün dünya denizcilik sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu çok net bir şekilde gördü. Dünyada yüklerin %85’inin taşındığı denizyolu payı daha da arttı” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’in bugününü ve geleceğini doğrudan etkileyen Çin’in Kuşak-Yol projesi olduğunu dile getiren Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin gerçekleştirdiği devasa altyapı yatırımları Türkiye’nin lojistik aktarma merkezi olma kabiliyetini güçlendirmiş ve kıymetini arttırmıştır. Demiryolu, denizyolu ve karayolu bağlantılarını güçlendirecek modlar arasında taşımayı entegre haline getirecek yatırımlar rekabet gücümüzü daha da arttıracaktır.”

"ANLAŞMAZLIKLAR RİSK UNSURU TAŞIYOR"

Akdeniz’in geleceğini belirleyecek sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kıran, “Bugün Kuşak-Yol projesinin üzerinde yer alan bazı ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar risk unsuru taşımaktadır. Yine küresel ticaret savaşları küresel ekonomide sağlıklı bir büyüme yakalanabilmesi, e-ticaretteki hızlı büyümenin sınırları, lojistik 4.0 ve denizcilik 4.0 ile ifade edilen dijital devrimler de bu bölgedeki ticaretin geleceğinin belirleyicisi olacaktır” dedi.

Vira Haber