Vira Haber Canlı Yayın Sohbetlerinin Bu Haftaki Konuğu Av. Remzi Kazmaz Olacak

Vira Haber canlı yayınları, denizciliğin nabzını tutmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, 4 Eylül Cuma günü saat 22.00'da Av. Remzi Kazmaz'ı konuk alacak.

Vira Haber Instagram hesabında yayınlanacak canlı yayında şu başlıklar ele alınacak:

-Muğla kıyılarında yaşanan talanın DTO ve TURMEPA ile bir ilgisi var mı?

Dönemin DTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete’nin yanı sıra ismi geçen çok sayıda denizci bu işin neresinde.

Muğla koylarında neler yaşanıyor?

hepsi ve daha fazlası saat 22.00'da Vira Haber Instagram canlı yayın konuğu olacak.

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