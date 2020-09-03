DTO İzmir Şubesi Yeni Binasına Kavuşuyor

Yıkımın ardından yükselecek yeni bina 2021 Eylül’ünde teslim edilecek ve DTO İzmir Şubesi bu tarihten itibaren kendine ait binada hizmet vermeye başlayacak. 22 milyon TL’ye mal olacak 7 katlı merkez, akıllı bina olarak tasarlanacak.

Yeni binanın İzmir Körfezi'ne bakan ön cephesi gemi siluetine sahip olacak. Binanın çatısında gemi direği bulunacak. Binada denizcilik müzesi, sergi alanı, toplantı salonları ve sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilecek özel alanlar yer alacak. Çatı katı ise kent dışından gelen yerli ve yabancı ve İzmirli denizcilerin buluşabileceği özel bir lokale sahip olacak. Binanın tefrişatında özellikle son dönemde gemi sökümde söküm işlemi gerçekleşen kruvaziyerlerin mobilya, aksesuar ve denizcilik ile ilgili kullanılabilir eşyalardan istifade edilecek.

DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 1987’de İzmir Liman Başkanlığı’nın bir odasında kurulan şubenin o gün bugündür kendi binasında faaliyet gösterme hayali olduğunu belirterek, “Bu hayali gerçekleştiren ekibin içinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizcilikle ilgili sivil toplum örgütlerine talebe göre binamızda 12 kat tahsis edeceğiz. Bu kuruluşlar toplantıları, eğitim faaliyetleri için tahsis ettiğimiz katlardan, salonlardan ve her türlü teknik imkandan ücretsiz olarak istifade edebilecekler. Böylece İzmirli denizcileri aynı çatı altında bir araya getirme konusunda önemli adım atmış olacağız” dedi.

Öztürk, denize ve denizciliğe dair hikayesi olması için özel çaba harcadıkları binanın körfeze bakan siluetinde geminin ön, arkasında da yine geminin arka görünümünü olacağını belirtti. Bina tefrişatında pandemi ile birlikte seferden çekilen ve Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde söküm işlemleri devam eden 4 kruvaziyerdeki dönüşüme tabi materyaller kullanılacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi