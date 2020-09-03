Kıdemli Albay Serkan Tezel  İMEAK DTO Aliağa Şubesi'ni Ziyaret Etti

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi'ne iade-i ziyarette bulundu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulunca karşılanan Bölge Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel ile birlikte Sahil Güvenlik Ege Bölge Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir ve TCDG-61 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar ziyarete eşlik ettiler.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulunca karşılanan Bölge Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel ile birlikte Sahil Güvenlik Ege Bölge Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir ve TCDG-61 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar ziyarete eşlik ettiler.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Tezel, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından bölge komutanlığına yapılan araç hibesi için hazırlanan teşekkür plaketini İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek takdim etti. Plaket takdimine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Başsavcısı Hikmet Salman’da katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran adına plaketi kabul eden Başkan Adem Şimşek, İMEAK DTO Aliağa Şubesi plaketini de takdim etti.

Plaket takdimi sonrası konuşma gerçekleştiren Şimşek ” Mavi vatanımızın yılmayan bekçileri olan donanmamıza, ‘Denizci Ülke Denizci Millet’ vizyonunu benimseyen denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın her daim işbirliği ve destek içerisinde olacağız” dedi.

Kaynak: Özgürses Gazetesi