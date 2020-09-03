2021 Dünya Denizcilik Günü Teması Belli Oldu

COVID-19 salgınının gemi personeline yönelik olağanüstü ve eşi benzeri görülmemiş sorumluluklar yüklemesinden dolayı tüm dünyada gemi personelleri bir odak noktası haline geldi. Kontratlarının sonuna gelmiş olmalarına rağmen gemilerde kalmış ve halen kalmak zorunda olan yüz binlerce gemi personeli bu süreçte sevdiklerini görmeden aylarca denizde yaşamlarını devam ettiriyor. Normal zamanlarda veya salgın sürecinde dünya ticaretinin devam etmesi için ön saflarda yer aln, kilit ve temel çalışan olarak adlandırılan gemi personelleri tarafından sağlanan olağandışı katkılar, 2020 yılında yaşanan mürettebat değişimi krizi ile ön plana çıkmıştır.

Yazışma şeklinde gerçekleştirilen 32. Olağandışı oturumu için toplanan Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization – IMO) Konseyi, IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM tarafından sunulan “Denizciler: Deniz Taşımacılığı Geleceğinin Merkezinde” temasını onayladı.

Söz konusu tema; güvenlik, deniz güvenliği, çevrenin korunması, deniz çalışanlarının refahı ve artan dijitalleşme ve otomasyona ilişkin denizcilik sektörünün geleceği ile ilgili konuların araştırılması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca tema, deniz taşımacılığı sektörünün kalbi olarak görülen deniz çalışanlarına odaklanılması konusunda IMO Sekretaryasına, Üye Ülkelere ve danışman statüsündeki Sivil Toplum Örgütleri’ne esneklik sağlayacak.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, COVID-19 salgınının küresel tedarik zincirinin işleyişini ve deniz taşımacılığının emniyetli ve verimli çalışmasının kolaylaştırılmasının sağlanmasında çok önemli olduğunu ve bu önemin her zamankinden daha fazla gösterdiğine değindi. LIM: “Bu zor zamanlarda uluslararası toplum, deniz taşımacılığı hizmetlerinin ve gemi personellerinin tıbbi malzeme ve gıda dahil olmak üzere hayati önem taşıyan malları teslim etme becerisinin, bu salgın ile mücadele konusunda çok önemli bir rol oynadığını gösterdi. Söz konusu durum, dünyadaki gemi personellerinin işlerine olan adanmışlıkları ve profesyonellikleri olmadan gerçekleştirilemezdi” dedi.

2021 yılı için belirlenen dünya denizcilik temasının, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde yer alan (United Nations Sustainable Development Goals – UN SDGs) başta eğitim ve öğretime yönelik 4 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olmak üzere, insanın temel haklarına ve aynı zamanda iş güvenliği ile ücret koşulları açısından işçilerin haklarına saygı duyan istihdamın sağlanmasına yönelik 8 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi; güçlü bir denizcilik sektörünün teşvik edilmesi ile ilişkili olan sanayi, yenilikçilik ve altyapıya yönelik 9 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve gemilerde kadın istihdamını teşvik etme ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile bağlantısı bulunmaktadır. Buna ek olarak gemi personelleri “Sürdürülebilir Bir Gezegen için Sürdürülebilir Gemi Taşımacılığı” temasının da merkezinde olduğu için söz konusu tema, 2020 yılı için belirlenen temanın bir devamı olarak görülebilir.

Ayrıca 2020 yılı Dünya Denizciler Günü 24 Eylül 2020 tarihinde IMO Sekretaryası tarafından organize edilecek çevrimiçi bir etkinlik ile gerçekleştirilecek.

Vira Haber