Sefine Tersanesi Nb-44’ün Sac Kesimini Gerçekleştirdi

Sefine Tersanesi, arabalı yolcu feribotu NB-44’ün sac kesimini gerçekleştirdi.

Norveçli Basto Fosen firması için üretilecek olan ve çevre dostu batarya sistemi ile çalışan feribotun toplam uzunluğu 54 metre. İnşa çalışmalarına başlanan NB 44’ün önümüzdeki yıl teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber