Binali Yıldırım Kötü Haberi Kendisi Verdi! Son Durumu Ne?
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. Dönem Başbakanı ve TBMM 28. Dönem Meclis Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yıldırım, süreci evde karantinada geçireceğini söyledi.
Öte yandan eşi Semiha Yıldırım'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili Twitter'dan yayınladığı mesaj şu şekilde:
Vira Haber
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Etiketler : Binali Yıldırım, Koronavirüs
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