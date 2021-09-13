Akdeniz'de petrol kirliliğine karşı 20 bin km2 alan tarandı

Doğu Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, teyakkuza geçmiş, bölgeye anında müdahale etmişti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi’nin ardından Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi de İstanbul’a dönüşe geçti. Yetkililer, özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini bildirdi. Böylece, petrol kirliliğine karşı Akdeniz’de başlatılan deniz operasyonları sona ermiş oldu.



20 BİN KM2 ALAN TARANDI



Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, denizde toplam 20 bin km2’lik alanın tarandığını bildirdi. Ayrıca, tüm bölge İHA ve helikopter vasıtasıyla havadan gözlemlendi.



335 GEMİYE KİRLİLİK HAKKINDA SORGULAMA YAPILDI



Tekirdağ UDEM’den İskenderun Limanı’na getirilen bariyerlerden bin 82 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı.

Gemi Trafik Hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken, 5 adet gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı.

Mücadele çalışmalarına; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden 76´sı deniz, 52´si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı.

Vira Haber