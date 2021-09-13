Ünye Tersanesi'nin yeni sahibi belli oldu

2003 yılı sonunda Karadeniz Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 31 bin 74 m2 alan üzerinde faaliyete başlayan Ünye Tersanesi yaklaşık 18 yıl sonra el değiştirdi.

Kurulduğu günden bu yana binlerce kişiye istihdam sağlayan 2009 yılındaki krizde diğer tersaneler gibi darbe alan Ünye Tersanesi’nde bir devir biterken yeni bir devir başlıyor. 2014 yılında kayyum atanan tersane yaklaşık 7 yıldır kayyum ile idare edilmesinin ardından bu hafta yapılan ihale ile tersanenin yeni sahiplerine geçtiği öğrenildi.

Tersanenin yeni sahipleri 7 Eylül tarihinde Kocaeli'nde yapılan ihale ile Bulutlar Gemi Tersanecilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olurken, ihale bedelinin ise önümüzde ki günlerde açıklanacağı bildirildi. Yeni sahipleriyle beraber tersanenin ise eski günlere dönmesi bekleniyor.

Vira Haber