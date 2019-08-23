Akdeniz'de yeni bir göçmen dramı

Libya'dan Avrupa kıyılarına doğru yola çıkan göçmenleri Akdeniz'de kurtarmasının ardından 13 gündür güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Ocean Viking, geminin durumuna dikkat çekebilmek için kalp şeklinde rota çizdi.

İtalya ile Malta arasında bekleyen gemide halen, birkaç farklı operasyonda kurtarılan 356 göçmen bulunuyor. Ocean Viking yetkilileri bu kişilerden 103'ünün 18 yaşın altında olduğunu belirtiyor.

Norveç bandıralı gemiyi işleten Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ile SOS Mediterranee derneğinin açıklamalarına göre Ocean Viking İtalya'dan birkaç kez limana yanaşma izni istedi ancak bu talebine olumlu yanıt alamadı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, bugün sosyal medyada Ocean Viking'in kalp şeklinde bir rota çizdiğini gösteren bir görsel paylaştı ve "Ocean Viking uluslararası sulardan bir mesaj gönderiyor. Akdeniz'de kurtarılan 356 kişi karaya çıkmak için güvenli bir yer bekliyor" dedi.

Ocean Viking'de görev yapan Doktor Luca Pigazzi, gemideki atmosferin her geçen gün daha gergin hale geldiğini söyledi. Doktor Pigazzi, 65 metre uzunluğundaki gemide insanların günlerdir kısıtlı bir alanda yaşamaya çalıştığını, akıbetlerinin ne olacağını bilemediklerini vurguladı. Doktor, "İnsanlar zaman algısını yitirmeye başlıyor" dedi.

SOS Mediterranee derneği de kurtarılan bu göçmenlerin büyük kısmının Libya'daki kamplarda tutulan ve işkenceye maruz kalan insanlar olduğunu duyurdu. Bu insanların tekrar Libya'ya gönderilme korkusu yaşadığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Ocean Viking proje koordinatörü Jay Berger de, "Bu insanların arasında Libya'daki yolculukları boyunca uğradıkları fiziki ve psikolojik şiddetin acı izlerini taşıyanlar var. Hassas durumdaki bu insanları acilen karaya çıkarabilmek için güvenli bir liman istiyoruz. Yeterince acı çektiler" dedi.

Berger, denizde kurtarma faaliyeti yürüten gemilerin "ambülans" gibi olduğunu vurgulayarak "İnsanlar bu gemilerle taşınmalı, burada yaşamamalı" diye konuştu.

İtalya, 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyonunun göreve geldiği Haziran 2018'den bu yana denizde kurtarma çalışması yapan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapatma politikası yürütüyor. Son olarak Ağustos başında parlamentodan onay alarak yasalaşan "2. güvenlik kararnamesi" ile bu gemilere 1 milyon euro'ya kadar para cezası kesilmesi, kaptanlarının gözaltına alınması ve gemilere el koyulması gibi yaptırımları öngörülüyor.

Vira Haber