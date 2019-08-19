Amiral Kasatonov için son testler

Rus Donanması Sözcüsü Kaptan Igor Dygalo’nun açıklamasına göre, Firkateyn mürettebatının ve Severnaya Tersanesi teslimat ekibi programın tamamladığına dair bir rapor hazırlayacak. Rus Donanması Baş Komutanı Nikolai Yevmenov'a verilecek raporun ardından geminin teslim edilmesi konusunda karar verilecek.

Testlerin ardından Amiral Kasatonov’un Eylül ayında, envantere giriş testlerine tabi tutulması planlanıyor. Sözcü Dygalo, "Firkateyn mürettebatı, Rus Donanması Entegre Eğitim Merkezi'nde, testin bütün aşamalarını yürütmek ve gemi teçhizatı ve silahlandırma sistemlerinin daha sonraki operasyonlarını gerçekleştirmek için kapsamlı bir eğitimden geçti" dedi.

Proje 22350 sınıfı firkateynler, 4 bin 500 ton deplasman ağırlığa ve 29 knot sürate sahip. Platformlar Oniks, Kalibr füzeleri ve Poliment-Redut hava savunma füzesi sistemiyle donatıldı.

Vira Haber