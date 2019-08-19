ABD Rus donanmasından çok rahatsız

Rus Donanması'ndaki gelişmeleri değerlendiren Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rusya'da daha büyük gemilerin kullanımdan kaldırıldığını ve yerlerini daha küçük gemilerin aldığını belirtti.

David Axe imzasını taşıyan makalede, Rusya'da şu anda daha büyük gemilerin kullanımdan kaldırıldığını, yerlerine ise hem yeni üretilen hem de modernize edilen daha küçük gemilerin geçtiği kaydedildi.

Örnek olarak Smerç tipi hafif savaş korvetinin gösterildiği yazıda, söz konusu geminin 30 ve 76 milimetrelik topçu sistemleri, 'karadan havaya' küçük füze rampaları ve Uran gemisavar seyir füzeleri ile donatıldığına dikkat çekildi.

Aynı zamanda Amerikan tarafının tam aksine taktik uyguladığı ifade edilen makalede, ABD Donanması'nın destroyerlere ve diğer büyük boyutlu savaş gemilerine ağırlık verdiği vurgulandı.

Yazıda, "Amerikan ve Rus donanmaları, her biri kendi ülkesinin stratejisini, tarihini, sanayii ve coğrafyasını yansıtan, birbirilerine tamamen zıt iki donanma" ifadelerine yer verildi.

Güçlü ve teknolojik sanayiinin desteğinden yararlanan ABD Donanması'nın, müdahaleci dış politikasını desteklemek üzere büyük mesafeleri kat etme yeteneklerinden ötürü daha büyük gemileri tercih ettiğini belirten Axe, Rus Donanması'nın ise güvenilir bir şekilde küçük savaş gemilerini üreten tersanelere ağırlık verdiği vurgulandı.

Daha önce Rusya Deniz Kuvvetleri’nin yılsonuna kadar 15 gemi ve hücumbotla takviye edileceği bildirilmişti.

Vira Haber