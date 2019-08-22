Deniz, güneş ve tarihin buluştuğu cennet Akyaka

Muğla'nın Ula ilçesinin 29 mahallesinden biri olan Akyaka'nın geniş kitleler tarafından tanınması 1970’lere dayanıyor.

Civar il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler ile büyük şehirlerden kaçanlar, Akyaka’nın bakir doğasına, yazın bile hiç kesilmeyen tatlı meltemine akın etmeye ve yavaş yavaş Akyaka’da yazlık evler, turistik tesisler inşa etmeye başlamış.

1980’lerdeki turizm patlaması ile birlikte Akyaka da bundan etkilenmiş ve bugünkü “turistik belde” görünümünü almış.

Denizi, güneşi, tarihi, doğasıyla insana cennette hissi uyandıran Akyaka, bir tarafında Azmak Deresi, diğer yanında Gökova Körfezi ile Türkiye’nin en güzel yerleri arasında yer alıyor.

Özellikle; doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi’ne dökülen Azmak Deresi, doğal akvaryum görünümüyle Akyaka ziyaretçilerine büyülü bir dünyanın kapılarını açıyor.

Derinliği 8 metreyi bulan derenin suyunun sıcaklığı, yaz kış takriben 10 derece civarında.

Su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapan dereyi tekne ve kanolarla gezen turistler, bu bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı bulabiliyor.

Ayrıca Azmak Deresi boyunca yer alan balıkçı restorantlarının ünü, bütün Türkiye’ye yayılmış durumda.

Akyaka’nın kuzeyindeki Sakartepe ise yamaç paraşütçüleri için biçilmiş kaftan.

Vira Haber