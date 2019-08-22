Tatil beldeleri alev alev yanıyor

Balıksesir'in Edremit ilçesinin Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlıkta yangın çıktı. Yangının çıktığı yere 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar, panik yaşarken, alevler 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bir kötü haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi. Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

"YANGIN YAKLAŞIK 500 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLUYOR"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Alevlerin yaklaşık 500 dönüm alanda etkili olduğu bilgisini paylaşan Arslan, şunları kaydetti:

"Burhaniye tarafındaki yerleşim yerlerine çok yakın noktalara gelmiş ama ekiplerin müdahalesi sonucunda engellenmiş. Denizin yakın olması büyük bir avantaj, helikopterler 5 dakikada bir suyu doldurup boşaltıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Yangın henüz sönmedi, devam ediyor ancak yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınma durumu söz konusu olacak. Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor. Yangın kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor."

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

4 günde üçüncü yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. İlçede yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi, itfaiye ekiplerince karadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Aynı bölgede yaklaşık aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez orman yangını çıktığı belirtildi.

Vira Haber