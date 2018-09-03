Akdeniz'deki deniz memelilerinin sayımı tamamlandı

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nın araştırmacı ve lojistik olarak destek verdiği ACCOBAMS’ın tüm Akdeniz’deki deniz memelilerinin dağılımı ve miktarını ortaya koymayı hedefleyen uluslararası projesinin Türkiye ayağı tamamlandı.

Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinden 100’den fazla uzman, 8 uçakla havadan sayımların dışında pasif akustik izleme ile denizden 5 tekne kullanıldı. ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) Akdeniz’de yaşayan deniz memelilerinin dağılımı ve miktarı hakkında tüm Akdeniz’de aynı anda yapılan ilk çalışma olması açısından öne çıkıyor.

Gözlemciler deniz memelileri dışında kuşlar, köpekbalıkları, deniz kaplumbağaları ve yüzen çöpler hakkında da veri topladı. Proje sonuçları ACCOBAMS tarafından yayınladığı zaman kamuoyu ile bilgiler paylaşılacaktır. Projenin önümüzdeki yıllarda Karadeniz ayağı için çalışmalar devam ediyor.

Vira Haber