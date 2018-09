Cerrahoğlu’nun yalısına giren hırsız yakalandı

Sarıyer'de ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıdan kasa alarak kaçmaya çalışan çetenin lideri polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıyer'de ünlü armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıdan kasa alarak kaçmaya çalışan çetenin lideri polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Sarıyer’de armatör Cerrahoğlu ailesine ait yalıdan kasa alarak kaçmaya çalışan çetenin lideri polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık an be an kameralara yansırken, çete üyelerinin çalıntı lüks araçla kaçarken güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu görülüyor.

Olay, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Yalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genellikle Anadolu yakasında lüks villaları soyan hırsızlık çetesi, geçtiğimiz 14 Mayıs tarihinde Zekeriyaköy’den lüks bir otomobil çaldı. Olayın ardından çete üyeleri çaldıkları araçla, cuma namazı vakti yalıda kimsenin olmamasını fırsat bilerek Yeniköy’de ünlü armatör Nuh Cerrahoğlu’nun ailesine ait yalıya geldi.

GÖREVLİ ARABAYA ATLADI

Hemen işe koyulan çete üyeleri yalının içerisinde buldukları çelik kasayı indirerek araca yükledi. Hırsızlar ardından geldikleri araçla kaçmaya çalıştı ancak yalının güvenlik görevlisi şahısları fark ederek engellemek istedi. Koşarak seyir halindeki aracın içerisinde atlayan görevli, hırsızları durdurmayı başardı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarpan şahıslar, kasayı ve otomobili olay yerinde bırakarak apar topar kaçtı. Hırsızlık anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KASAYI VE OTOMOBİLİ BIRAKTILAR

Görüntülerde, lüks otomobil ile yalıya gelen hırsızlar kimsenin olmamasını fırsat bilerek içeriye giriyor. İçeride uzun süre arama yapan hırsızlar buldukları kasayı çıkartarak araca yüklüyor. Hırsızlar ardından geldikleri araçla yalıdan kaçmak istiyor. Ancak yalının görevlisi aracı fark ederek içine atlıyor. Bu sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden hırsız park halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonucu araç şaha kalkıyor ve hırsızlar araçtan inerek kaçıyor. Diğer görüntüler de ise hırsızlarla görevli arasında yaşanan kovalamaca ve duba atması görülüyor.

TUTUKLANDI

Olayın ardından ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yalının güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görevlinin ifadesini de alan polis, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda çete liderini Denizhan Y. (41) olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan emniyette 27 adet suç kaydı olduğu da tespit edilen zanlı, geçtiğimiz Perşembe günü polis ekipleri tarafından Kadıköy Bakkalköy’de bir oto yıkamacıda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şubedeki işlemleri tamamlanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

