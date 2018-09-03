Şifa arayanların akınına uğrayan göl

Sivas'ın Gümüşdere Köyünde bulunan halk arasında ki ismi ile Uyuz Gölü, uyuz, egzama, kaşıntı gibi hastalığı bulunan vatandaşların uğrak yeri oldu. Türkiye'nin dört bir yanından hastalar şifa bulmak için bu göle geliyor. Göl şifa arayanlar kadar serinlemek isteyenler tarafından da tercih ediliyor.

MUHTAR: ESKİDEN UYUZ KEÇİLER BU GÖLE GİRER VE İYİLEŞİRDİ

Gümüşdere köyü muhtarı Veli Karavelioğlu,Türkiye'nin her yerinden göle geldiklerini ifade ederek, "Buraya 'Uyuz Çermiği' derler. Erzincan ,Kayseri, Malatya ve Çorum buralarda uyuz olan keçileri buraya getirirlerdi. Bizde burada hayvan yayardık. Bizde keçileri buraya gelecek diye gözlerdik, bize de keçileri buraya attığımız zaman bahşiş verirlerdi. Samimi söylüyorum buradan giden keçi bir kilometre gitmeden uyuzu silinir derlerdi.

BURASI ÇOK ŞİFALI BİR YER

Burası şifalı bir yer ama garip kalmış. Kimse bakmadı, bakılmamış ama burası gelişecek. Türkiye'nin batı tarafında olsaydı, Avrupa'dan Amerika'dan şuradan buradan bu şifalı suya gelmeyen olmazdı. Ankara'ya gittim, Kayseri'ye gittim, İstanbul'a gittim şifa bulamadım. Valimize, genel sekreterimize dedi. Buraya 3 gündür geliyorum dedi, 3 gündür gece uyku uyuyorum, öyle bir şifa görüyorum dedi. Cilt hastalığına, egzamaya çok yararlı bir sudur.

BİR VATANDAŞ: GİTMEDİĞİM DOKTOR KALMADI, ŞİFA İÇİN BURAYA GELDİM

Yadigar Mermer isimli bir vatandaş İstanbul'da gitmediği doktor kalmadığını söyleyerek, "Kollarım için geliyorum. Yaralar çıktı. Burayı tavsiye ettiler. Buraya geldim. Kollarımda kaşıntı var. İstanbul'da gitmediğim doktor kalmadı. Burada inşallah şifayı buluruz." İfadelerini kullandı. Arzu Çoban ise, İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Ellerimde egzama vardı. Duydum ki burada şifalı bir su var. Bizde gelelim dedik" şeklinde konuştu.

Vira Haber