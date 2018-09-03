Sanmar, Bigaçay serisinin ilk iki römorkörünü tamamladı

Danimarka merkezli Svitzer’in Mayıs 2017’deki siparişi üzerine Sanmar Denizcilik tarafından Türkiye’de üretilen dört adet Bigaçay serisi römorkör; Fas Cumhuriyeti’ndeki, yüz milyonlarca dolarlık büyük bir yatırımın eseri olan Tanger Med 2 Limanı’nda hizmet verecek.

Bigaçay serisine ait yapımı bitmiş olan bu ilk iki römorkör, Sanmar’ın tersanelerinde hazır olarak teslim tarihini beklerken, kalan diğer ikisinin üretimleri de içinde bulunduğumuz Eylül ayında tamamlanacak ve bunun hemen ardından, dördü birden eş zamanlı Fas Cumhuriyeti’ndeki, Svitzer’in işletmekte olduğu Tanger Med 2 Limanı’na doğru yola çıkacak.

Sanmar Denizcilik’in deneyiminin ve üstün teknolojisinin son ürünleri olan bu yeni seri römorkörler, 90 ton çekme gücüne ve sekiz kişilik mürettebatıyla gemilere refakat etme yeteneğine sahip. Römorkörler teslim edildikten sonra, APMT’nin konteyner terminal operasyonları için imtiyaz ve ruhsat sahibi olduğu Tanger Med 2 Limanı’na, önümüzdeki 20 yıldan fazla bir süre hizmet verecek.

RAstar 2900 SX, Bigaçay serisinin tasarımı, Sanmar’ın diğer serileri gibi ünlü römorkör tasarımcısı Robert Allan Ltd.’ye ait. 29,4 metre uzunluğundaki ve 13,4 metre genişliğindeki römorkörün ortalama draft’ı 6 metre. Her biri 2700 KW güç üreten ve Schottel SRP 560 yatay sürücü sistemiyle 3’er metre çapındaki pervanelerini döndüren bir çift MTU 16V4000 M73L motora sahip. Yedekte çekmenin yanı sıra, Bigaçay römorkörlerin yeni sahiplerine sağlayacakları diğer hizmetlerse, Tanger Med 2 Limanı dahilindeki çevre kirliliği ve yangın olaylarına karşı müdahalelerde bulunmak ve kurtarma/tahliye operasyonlarını gerçekleştirmek olacak.

Vira Haber