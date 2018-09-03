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Karadeniz palamut fışkırıyor

Karadeniz palamut fışkırıyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda palamut avladı.

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Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından ilk gün tanesi 10 liradan satışa sunulan palamudun fiyatı 5 liraya düştü.

Karadeniz'de 1 Eylül'den itibaren "vira bismillah" diyerek denize  açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avlayarak limanlara dönüyor.

Bol av sayesinde tezgahlar palamutla dolarken, bu durum fiyatlara da  yansıdı. Vatandaşlar, palamudun tanesini 5  liradan satın alabiliyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, sezon öncesi palamudun bol olacağının işaretini aldıklarını  belirterek, "Şu anda yapılan avda da gördük ki Karadeniz bizi yanıltmadı. Palamut  bol miktarda avlanıyor." dedi.

Palamudun bol avlanmasının ardından balık fiyatlarının düştüğünü ifade  eden Aydemir, en çok fiyat düşüşünün palamutta yaşandığını söyledi.

Aydemir, ilk gün tezgahta tanesi 10 liradan satışa sunulan palamudun  fiyatının 5 liraya gerilediğine işaret ederek, bunun yanında istavritin kilogram  fiyatının da 10 liradan 8 liraya düştüğünü kaydetti.

Palamuttaki bolluğun sürmesi durumunda fiyatının daha da düşeceğini  tahmin ettiklerini dile getiren Aydemir, "İnşallah vatandaşımız bu sezon ucuza  balık tüketir. Balık az olunca hem balıkçılarımıza hem vatandaşa faydası olmuyor.  Onun için balığın bol olması iki tarafı memnun ediyor." diye konuştu.

Altınordu ilçesinde balık satışı yapan Aziz Ceylan ise fiyatların  düşmesinin ardından vatandaşların ilgisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, av sezonun  yeniden başlamasıyla denize açılan teknelerin, liman ile barınaklara bol miktarda  palamutla döndüklerini belirtti.

Bu sezon palamut açısından iyi bir av döneminin yaşanmasını  beklediklerine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Bugünlerde balık ağlarına bol miktarda palamut takılmakta. Tekneler,  liman ve barınaklara binlerce kasa palamutla dönüyor. Şu andaki tüm işaret ve  emareler palamut sezonunun iyi olacağı yönünde. Palamut yeni dönemde hem  balıkçımızın hem de halkın yüzünü güldürecek."

Vira Haber

 

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