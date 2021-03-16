Akdeniz'in Saklı ve Renkli Dünyası

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın 19 ilçesinden 12'sinin, Akdeniz'e toplam 640 kilometre sahili bulunuyor. Her yıl milyonlarca yabancı ve yerli turistin sahillerine akın ettiği Antalya'da dalış tutkunu da olan Vali Münir Karaloğlu döneminde, Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi iş birliğiyle su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın fotoğraf ve görüntülerinden oluşan 'Sualtı Cenneti Antalya' adlı kitap ve film hazırlandı. Sualtı Cenneti Antalya filmi, Çekya'daki Paf Tachov Film Festivali'nde profesyonel kategoride birincilik ödülü kazandı.

Su altında hem tarihi batıklar hem de biyolojik açıdan büyük zenginlikler barındıran Antalya'da alternatif turizm çeşitlerinden biri de dalış turizmi olarak öne çıkıyor. Sahil ilçelerinde toplamda 48 civarı ticari amaçlı dalış okulu ve merkezi bulunan kentte, onlarca dalış noktası yer alıyor. Su altı kitabı ve filmine öncülük eden Vali Münir Karaloğlu da dalış turizmine dikkat çekmek amacıyla Alanya, Kaş, Kekova'da çok sayıda dalış yapmıştı.

2019'da 350 bine yakın dalış gerçekleşen Antalya'da, 2020'de pandemi nedeniyle rakam yüzde 60 geriledi. 2021'de ise 2019'a yakın sayılar hedefleniyor. Dalış ve su altı meraklıları dışında Antalya nüfusunun dahi önemli bölümünü bilmediği birbirinden ilginç renk ve şekillerdeki balıklar ve denizel türleri, su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan fotoğrafladı.

Türkiye Kıyılarında 6 Bin Tür

Türkiye'yi çevreleyen denizlerin gerek köken gerek jeolojik ve ekolojik olarak farklı özelliklere sahip olduğunu kaydeden Ceylan, "Ülkemizi çevreleyen bu sularda 5 bin civarında omurgasız, 500 civarında balık ve 400 civarında alg türü yaşadığı ifade edilmektedir. Bu belirgin canlı gruplarının yanında nispeten az sayıda türle kıyılarımızda dağılım gösteren deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve deniz memelileri de (balina, yunus, Akdeniz foku) eklendiğinde 6 bin kadar türün Türkiye kıyılarında saptandığı görülmektedir" dedi.

Antalya'nın dalış turizmi açısından Akdeniz'in en önemli merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Ceylan, "Hemen hemen bütün ilçelerinde dalış amaçlı ticari merkezler ve okullar bulunmaktadır. Dalış amaçlı alt yapı oluşumları ve turizm odaklı hizmet sunumu bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. Yılın 10 ayında dalış severler mavi sularla buluşabilme şansına sahiptir. Su sıcaklıkları mart-nisan aylarında en düşük seviye olan 16 dereceye kadar düşmektedir. Hazırladığımız su altı kitabı için 3 bine yakın fotoğraf çekimi yaptık ve dalış noktalarının birçoğu bu kitapta yer alıyor" diye konuştu.

Su Altı Müzeleri Ve Tanıtıma Destek

Antalya'nın dalış turizminde Türkiye'nin en gözde merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Kaş, Kemer, Side ve Alanya'nın önde gelen dalış merkezleri olduğunu kaydetti. 2019'da toplamda 350 bin civarı rekor sayılabilecek dalış gerçekleştiğini belirten Çetin, "Antalya'da dalış turizmi çok önemli, katma değeri yüksek bir alternatif turizm alanı. İlk sırada 120 bin dalışla Kaş ve 110 bin dalışla Kemer geliyor. 2020'de pandemi nedeniyle 2019'un yüzde 40'ı gerçekleşti. 2021'de 2019 kadar olmasa bile çok yakın rakamlara ulaşılacağı tahmin ediliyor" dedi.

DTO Antalya Şubesi olarak Side ve Kemer'deki su altı müzelerine büyük maddi destek verdiklerini anlatan Çetin, Kaş Kaymakamlığı başkanlığında yapımı devam eden su altı müzesine de yine büyük destek verildiğini, mayıs gibi bu müzenin de tamamlanacağını açıkladı. Almanya'da yılda 3.5 milyona yakın kişinin tatilini dalış turizmi üzerine planladığını belirten Çetin, Antalya'da dalış turizminin geliştirilmesi adına dalış turizm potansiyelini anlatan kitap ve film gibi birçok projeyi de maddi olarak desteklediklerini söyledi.

Vira Haber