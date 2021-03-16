Fethiyeli Turizmciler Sezon İçin Harekete Geçti

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın (FTSO) sekretaryasını ve ev sahipliğini yaptığı Fethiye Turizm Konseyi’nin, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli başkanlığında gerçekleştiren Mart ayı toplantısına FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, FTSO Başkan Yardımcısı ve Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (Çalış-Der) Başkanı Mete Ay, Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Bölge Temsilciliği Başkanı Özgen Uysal, İMEAK DTO Fethiye Şubesi Danışmanı Mehmet Eskici, FETAV Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Toprak, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, Göcek-Der Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Dim, Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Erdi Filiz, Fethiye Turizm Danışma Bürosu’ndan Saffet Dündar, Skal Fethiye’den Uğur Serindağ, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi temsilcisi Musa Ünsal, Fethiye Belediyesi’nden Gencay Güngör, Turizmci Süleyman Kaya katıldı.

Konsey üyeleri, toplantıda 2021 turizm sezonuna ilişkin beklentilerini ve önerilerini paylaştılar. Pazar ülkelerin ve pandemi koşullarının değerlendirildiği toplantıda turizm sektöründe aşılamanın bir an önce başlaması konusunda ortak görüş bildirilirken, Fethiye’nin tanıtımı için güncel broşürlerin hazırlanmasının da gündeme geldi. Konsey toplantısında turizm sezonu öncesinde Fethiye ile Ölüdeniz bağlayan yolun Ovacık-Hisarönü bölgesinde devam eden yol çalışmaları da değerlendirildi. Katılımcılar yol çalışmalarının turizm yoğunluğu başlamadan bir an önce tamamlanması için Muğla Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde bulunulması konusunda görüş birliğine vardı. Bu çerçevede Turizm Konseyi üyelerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen ile bir araya gelmesine karar verildi. Turizm Konseyi’nde ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından il ve bölge tanıtım stratejileri çerçevesinde 81 il temsilcilerine verilecek tanıtım ve pazarlama eğitimlerine bölgeden temsilci gönderilmesi konusu ele alındı. Konsey üyeleri, pandemi koşullarına uygun olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek TGA’nın eğitimlerine mutlaka bölge temsilcisi gönderilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Vira Haber