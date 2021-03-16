Katar Emiri Türkiye’nin Ürettiği ULAQ’a Hayran Kaldı!

Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarına ziyaretçi akını gerçekleşirken, Al Sani, Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ’a büyük ilgi gösterdi.

ARES Tersane ve METEKSAN tarafından geliştirilen ULAQ standını ziyaret eden Al Sani, ULAQ hakkında ARES Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu’ndan bilgi aldı.

Türkiye’den Nurol Makina, Desan Tersanesi, Ares Tersanesi ve Yonca-Onuk şirketlerinin katıldığı ve 3 gün sürecek fuara, 17 ülkeden 143 firma katıldı.

ULAQ’IN ÖZELLİKLERİ

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, Elektronik Harp, Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat görevleri de icra edebilecek. ULAQ operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilecek.

SİDA, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. Sadece uzaktan kontrol edilebilen bir platform olarak kalmayacak ULAQ, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

Vira Haber