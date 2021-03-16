NATO Savaş Gemileri Ortak Tatbikat İçin Gürcistan'da
Türk Deniz Kuvvetlerine ait Barbaros sınıfı fırkateynlerinden TCG Kemalreis'in (F-247) de aralarında yer aldığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) gemileri ortak deniz tatbikatı için Gürcistan'ın Poti limanına geldi.
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Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polis İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, SNMG2'de yer alan 4 savaş gemisinin Gürcü tarafıyla yapılacak deniz tatbikatı için dün Gürcistan kara sularına geldiği bildirildi.
"Liman ziyareti, Gürcistan deniz kuvvetleri ve NATO üyesi ülkeler arasındaki iş birliği uyumluluğunu artırmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu tatbikatların Karadeniz'in güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, tatbikatların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gereken önlemler alınarak yapılacağı ve NATO savaş gemilerinin 18 Mart'ta Gürcistan'dan ayrılacağı kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : NATO, Gürcistan, Tatbikat, Deniz, Deniz Kuvvetleri
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