Akkuyu Nükleer'den 'çatlak' açıklaması

Akkuyu Nükleer AŞ, birinci ünitede reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşasına başlanacağını bildirdi.

Santral inşaatındaki tüm yapıların standartlara uygun olduğu ve çalışmaların Türkiye Atom Enerjisi Kurumu temsilcileri tarafından denetlendiği, ayrıca inşaatın bağımsız yapı denetim kuruluşu Assystem'in gözetiminde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temel plakasının betonlama işlemi 8 Mart'ta tamamlanmıştır. Ünitenin temel plakasının beton dökme işlemi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının güvenlik standartları, küresel ölçekte nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimlerle Türkiye'de geçerli ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu temel plakasının yapımında, bahsedilen gereksinimleri karşılayan, güvenirliliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğine sahip, 17 bin metreküpten fazla özel bir beton türü kullanılmıştır.

Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleştirilecektir. Akkuyu NGS projesinin inşaatı, nükleer güvenlik gerekliliklerine, yüksek kalite standartlarına ve planlanan takvime uygun olarak devam edecektir."

Vira Haber