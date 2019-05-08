Marmaris'te düzenlenen Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda 40 yaşındaki eski milli sporcu Tolga Öcal'ın, kendi klasmanında birinciliğe doğru giden 13 yaşındaki Seyfi Diker'i düşürmesi tepki topladı. Öcal yarışmanın ardından sosyal medya hesabından, havanın kapalı ve gözlüğünün camları buğulu olduğu için Diker'i görmediğini söylerken, yarışmayı düzenleyen Aquamasters, Öcal'ın sportmenlik dışı hareketinden ötürü diskalifiye edildiğini duyurdu. Açıklamada "Seyfi Diker parkuru başarıyla ilk sırada tamamlamış ve şampiyonanın hemen sonrasında ödül töreninde altın madalyasını almıştır" denildi. Marmaris'te düzenlenen Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda 40 yaşındaki eski milli sporcu Tolga Öcal'ın, kendi klasmanında birinciliğe doğru giden 13 yaşındaki Seyfi Diker'i düşürmesi tepki topladı. Öcal yarışmanın ardından sosyal medya hesabından, havanın kapalı ve gözlüğünün camları buğulu olduğu için Diker'i görmediğini söylerken, yarışmayı düzenleyen Aquamasters, Öcal'ın sportmenlik dışı hareketinden ötürü diskalifiye edildiğini duyurdu. Açıklamada "Seyfi Diker parkuru başarıyla ilk sırada tamamlamış ve şampiyonanın hemen sonrasında ödül töreninde altın madalyasını almıştır" denildi.

Konu ile ilgili Tolga Öcal da bir açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde:

"Finiş esnasında yaşanılan olaya gelecek olursak, izlerken benim bile olumsuz yorum yapabileceğim bir sahne ile karşı karşıya kaldım. Parkurda Ukraynalı Olimpik bayan sporcu ile yarışma hattı boyunca kıyasıya bir mücadele verdik, yarışmanın sprint kategoride olması, havanın soğuk, suyun dalgalı, havanın yağmurlu ve rüzgarlı, gözlüklerimin buğulu olduğu faktörleri göz önüne alındığında ve genel kategori şampiyonluğunu yakalamak adına en hızlı şekilde çıkış yapmak istediğimde Sevgili Sporcu kardeşim Seyfi DİKER ile ciddi bir çarpışma yaşadık. Bayan sporcu ile sağ çarpazdan kıyıya çıkmak isterken bir defa düştüm, ayağa kalkıp devam etmek istediğimde sol tarafıma doğru bakarak bir hamle daha yaptım ve orta cepheden halıya doğru koşan Sevgili Seyfi’yi göremedim, sol ayağımın bir kez daha kuma takılması ile beraber Sevgili Seyfi DİKER’le sert bir şekilde çarpıştık, yaşımın 40, sevgili sevgili Seyfi’nin de 13 yaşında olduğunu ortaya koyarsak bu çarpışma sonucunda kendisi sola doğru düştü.

"Manevi ve fiziksel açıdan bilinçli yapılmış bir hareket değildir"

Finiş sonrası bile çarpışmayı fark etmeyerek nabzımı düşürebilmek adına kıyıya yürümeye doğru devam ettim, sonrasında görevlilerin uyarısıyla geriye dönerek durumun farkına vardım. Üst düzey spor yapanlar bilir, finişler sonrasında nefesinizi toparlamaya çalışırken etrafınızda çoğu şey o an için dikkatinizi çekmeyebilir. Bahsettiğim gibi, sola doğru bakarak yaptığım hamle hiçbir şekilde çarpmaya yönelik kasti bir durum değil, aksine en kısa sürede çip halısına çıkabilme isteğimdir, dolayısıyla manevi ve fiziksel açıdan bilinçli yapılmış bir hareket değildir.

"Sosyal medyada yapılan yorumları ve paylaşımları gördüğümde sadece üzülüyorum"

Sevgili Seyfi, değerli antrenörü ve değerli anne, babası ile beraber yarım saati aşan samimi bir görüşmemiz oldu, genel kategori şampiyonluğu kazandığımı düşünerek kupa anonsu esnasında kupayı Seyfi’ye hediye ederek durumu da orada herkese açıklamayı düşünüyordum ancak hakemlerimizin diskalifiye kararlarına saygı duyarak ödül töreninden ayrıldım ki Seyfi’nin değerli ailesi diskalifiye kararına çok üzüldüklerini ve buna gerek olmadığını, çarpışmanın bilinçli olmadığını ifade ettiler. Şu an sosyal medyada yapılan yorumları ve paylaşımları gördüğümde sadece üzülüyorum, bir kupa uğruna, 13 yaşında bir gencimize bu şekilde bilinçli bir hareket yapılmayacağını en iyi bilenlerden biri olduğumu bir kez daha belirtmek isterim."