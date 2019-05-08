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ABD, Venezuela'ya hastane gemisi gönderiyor

ABD, Venezuela'ya hastane gemisi gönderiyor

Reuters haber ajansı, Washington yönetiminin Venezuela yakınlarına hastane gemisi göndermeyi planladığını açıkladı

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Venezuela'da meşru lider Nicolas Maduro'yu devirmek için Juan Guaido'yu destekleyen ABD, gerilimi tırmandıracak yeni bir hamleye girişiyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin Venezuela açıklarına askeri hastane gemisi göndermeyi planladığını açıklarken, konuyla ilgili başka bir bilgi vermediler.

Vira Haber

 

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