Akkuyu'ya ilk harç nisanda dökülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in, nisan ayının ilk haftasında Türkiye’de bir araya gelmesi bekleniyor. İki lider, Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK), 7’nci toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda siyasi ve ekonomik konularda önemli kararların alınması öngörülüyor. Siyasi başlıkta ikili ve bölgesel gelişmeler ele alınacak, ekonomi başlığında enerji-savunma sanayii projeleri ve tarım masaya yatırılacak. Daha sonra iki lider, Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini atacak.

ÜDİK toplantısının 6’ncısı geçen yıl mart ayında Moskova’da yapılmıştı.

Habertürkün haberine göre Erdoğan ve Putin, temel atma töreninin ardından Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak için gerçekleştirilecek İstanbul’daki zirvede bir araya gelecek. Astana sürecinin devamı olan zirvenin ilki 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi’de yapılmıştı. İstanbul’daki zirveye Astana sürecinin garantörlerinden İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılacak. Zirve sırayla farklı ülkelerde yapılıyor.

Aydın Sezer: Akkuyu'da işler planlandığı gibi gitmiyor

Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Türkiye Rusya Araştırmaları Merkezi (TÜRAM) Başkanı Aydın Sezer ise, Akkuyu'da işlerin planlandığı gibi gitmediğini düşündüğünü, Putin'in ziyaretinde beton dökme töreni yapılsa bile, bunun işlerin yoluna girdiği anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Sezer şunları söylemişti:

"Putin Nisan başında Türkiye'ye geliyor. ÜDİK zirvesi yapılacak. Bir numaralı gündem maddesi Akkuyu... İkili ilişkilerde Rusya yine istediklerini alacak.

Suriye mi ? Görüşülecek bir konu olsa Nisan'a kadar beklemezler..."

"Akkuyu'yu 8 yıldan beri takip ediyorum. Geçtiğimiz günlerde CKK konsorsiyumun projeden çekildiğini ve EUAS'ın devrede olduğunu Rus medyası bana atfen verdi. Şimdi geldiğim nokta şu : Akkuyu'nun sorunu sadece finans değil, başka bir problem daha var."

"Sanırım Akkuyu'da işler planlandığı gibi gitmiyor. Eğer Putin'in ziyaretinde beton dökme töreni yapılırsa, bu bile işlerin yoluna girdiği anlamına gelmeyecek..."

4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santralı’nın ilk ünitesi, 2023’te, diğer ünitelerin ise birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor. Buna göre santral 2026 yılında tam kapasite üretime geçecek. Her biri bin 200 MW kapasiteli 4 reaktörden oluşan santral, 4 bin 800 MW kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Vira Haber