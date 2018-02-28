Sinop’ta yük gemisinde patlama!

Sinop açıklarında demirli kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile sarsılan limandaki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.Patlama sırasında 1 kişi öldü, 1 kişinin de yaralandı..

Sinop Limanı'na yanaşan Liberya bandıralı kömür yüklü gemide gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, mürettebattan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bugün 14.45 sıralarında, Sinop Limanı'na yanaşan Liberya bayraklı M/V Mümtaz Amca adlı 1983 yapımı, 106 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğindeki kömür yüklü geminin baş tarafında, patlama meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıktayken gemide büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ambulansı, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlamada, müretttebattan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yaralı gemici, deniz polisinin teknesiyle gemiden alınarak kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından da ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamada hayatını kaybeden kişinin gemide yağcı olarak çalışan İstanbul Gaziosmanpaşa doğumlu 47 yaşındaki Kazım Sucu, yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin ise Samsun Çarşamba nüfusuna kayıtlı R.Y.(54) olduğu belirtildi.

Geminin Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan, İzmit Limanı'na kömür götürdüğü belirtilirken, Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, olayın çok yönlü olarak incelendiğini, gaz sıkışmasının neden kaynaklandığının yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını ifade etti.

Yaralının hastaneye kaldırıldığını belirten Alpay, ölen mürettebatın cenazesinin gemide bulunduğunu, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağını söyledi.

Vira Haber