Karadeniz çıldırdı, gemiler Sinop’a sığındı

Karadeniz'de saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, meteorolojik verilere göre bölgedeki olumsuz hava koşullarının etkisini artıracağını söyledi.

Rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye yükseldiğini vurgulayan Alpay, bu nedenle yol almakta güçlük çeken 25 geminin kentin doğal limanına sığındığını belirtti.

Alpay, yük gemilerinin yanı sıra balıkçılara da uyarılarda bulunulduğuna işaret ederek, "Yapılan uyarılara bakacak olursak hava koşulları giderek kötüleşecek. Biz gerekli uyarıları yaptık." dedi.

Bu arada bölgede devam eden kötü hava koşulları balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Sert esen rüzgar ve soğuk hava nedeniyle Sinop'ta denize açılamayan çok sayıda balıkçı, teknelerini iskeleye bağladı.

Vira Haber