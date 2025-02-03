AKOM Uyardı: "İstanbul’a Kar Geliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) tarafından Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşeceğini, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alıyor. Salı akşamından itibaren sıcaklığın düşmesi, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 3 Şubat Pazartesi gününe 7 derece civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8 derece seviyelerine inecek. Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara uyarı: Buz ve don tehlikesi



İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 52,8

Raporda ayrıca İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel bilgiler de paylaşıldı. Barajların doluluk oranı yüzde 52,8 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak kaydedildi. Vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları, özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Vira Haber