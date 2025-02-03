15. "İyilik Gemisi" Gazze'ye Uğurlandı

Yola çıkan 'Amir Joy' isimli gemideki yardımlar önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla Gazzelilere ulaştırılacak.

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Gazzeli sivillerin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan 13 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği gıda kolisi, hijyen kolisi, giyim malzemeleri, battaniye, çadır, un ve benzeri malzemeleri Gazze'ye ulaştıracak 15'inci İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan uğurlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temin edilen yardımların önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacağı bildirildi.

Gazze'deki ateşkesin ardından yola çıkan ikinci gemi

Mersin Limanı'ndaki uğurlama törenine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, yola çıkacak 15'inci İyilik Gemisi'nin Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemi olduğunu söyledi. Ateşkesin ardından ilk geminin 27 Ocak'ta Mersin Limanı'ndan gönderildiğini belirten Pehlivan, "Filistin halkının hayatlarını devam ettirebilmeleri ve insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve himayelerinde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Mersin Valiliği ve ilgili kurumlarımızın koordinasyonu ve katılımıyla bir insani yardım gemisini daha Filistin'e uğurluyoruz. Bu gönderdiğimiz yardım gemisiyle birlikte bugüne kadar AFAD Başkanlığı koordinasyonunda toplam 15'inci İnsani Yardım Gemisini Filistin'e ulaştırılmak üzere göndereceğiz" dedi.

Yardım gemisinde 13 sivil toplum teşkilatının katkısı olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Temin edilen insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, hijyen kolisi, giyim malzemeleri, battaniye, çadır, un ve benzeri malzemeler yer alıyor. Bugün itibarıyla yola çıkacak insani yardım gemimizde toplam 2 bin 894 palet insani yardım malzemesi bulunmaktadır. Gönderilecek yük miktarı ise toplam bin 956 tondur" diye konuştu.

Daha önce 14 gemi ve 14 uçak yardım malzemesi gönderildi

Filistin'deki insanların temel yaşam ihtiyaçlarını sağlamak üzere daha önce 14 gemi ve 14 uçak ile insani yardım malzemesi gönderildiğini hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti: "Bugüne kadar gönderilen 14 insani yardım gemisi ve 14 uçak ile toplam 24 bin 843 ton gıda, 8 sahra hastanesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 60 bin 905 ton un, 53 ambulans, 19 bin 222 uyku tulumu, 98 bin 568 battaniye, 247 bin 500 ton tıbbi malzeme, 14 bin 524 çadır, bin 451 jeneratör, 2 UMKE aracı, 424 bin 692 yiyecek, 278 bin 998 hijyen seti, bir forklift, 141 bin 301 barınma malzemesi, 528 ton hijyen malzemesi, 3 mobil mutfak ve bin 83 oyuncak seti gönderilmiştir. Gönderilen bütün bu malzemelerinin temini hususunda STK'lar ve STK'lar vasıtasıyla hayırsever vatandaşlarımızın büyük katkıları var. Katkıda bulunan, bu malzemelerin temini konusunda gayret gösteren, çalışan bütün STK ve hayırsever vatandaşlarımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyorum."

Edilen duanın ardından Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 15'inci İyilik Gemisi yola çıktı. Törene Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, AFAD ve Türk Kızılay görevlileri ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vira Haber