TÜRKLİM 28. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Genel Kurul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, sektöre dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), 28. Olağan Genel Kurulu’nu 31 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirdi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nun yanı sıra TÜRKLİM üyeleri de katıldı.

Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, 2024 yılı faaliyet raporu okunarak oylandı. Ardından, sektöre dair önemli açıklamalar yapıldı.

Genel Kurulda ilk olarak TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik söz aldı.

“Maliyet baskıları sektörü zorluyor”

Erçelik, “2024 yılında küresel ekonomi dalgalanmalarla savruldu. Dört bir yanımızda savaşlar vardı. Tedarik zincirini kesintiye uğratan Kızıldeniz problemini yaşadık. Bu problemler kimileri için riskler oluştururken kimi sektör paydaşları için fırsatlar yarattı. Acısıyla tatlısıyla bir dönemi sona erdirdik” dedi.

Erçelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Serbest ticaretin sekteye uğradığı bir yıl oldu. Senenin son döneminde ABD’de seçim oldu ve ticaretin serbestleşmesi yönünde değil de engellenmesi yönünde politikalar üreteceğini gördüğümüz bir iktidar geldi. Bunlar olurken ülkemiz de enflasyon döneminden geçiyoruz. Bu, maliyetlerimizi altüst ediyor. Limancılık sektörü özellikle Türkiye’de kâr fazlasıyla yatırım yapan, yeni yatırımlar konusunda zorluk çeken bir sektör. 2024’te kâr oranı eridi. Bu tedirginliklerin önüne geçilmesi için makro ekonomik tedbirler var. Dengelenmeyle beraber umarız ki bahar havası olur. Hiçbir kriz 1,5 senenin üzerinde sürmüyor. Bizim topraklarımız daha fazla acı reçeteyi kabul etmiyor. 2024’te önemli bölgesel gelişmeler de oldu. Türkiye hem doğuyu batıya, hem güneyi kuzeye bağlama konusunda önemli bir konuma sahip. Kalkınma Yolu Projesi Türkiye’ye Orta Yol Kuşak Projesi’nde önemli bir rol oynuyor.”

2024’te toplam elleçlemede yüzde 2’lik artış olduğunu dile getiren Erçelik, “Konteynere baktığımızda yüzde 8’lik artış var. Bu artışın tamamı transit yük artışından. Bu da Türkiye’de fırsat olduğunda bunu kullanabildiğimizi gösteriyor. Bu, doğulu üreticilere batıya ulaşırken üretim üssü olarak Türkiye’yi tercih etme konusunda bir fırsat yaratıyor. Biz Avrupa’ya çalışan bir ülkeyiz. Bu hassas dengeler içinde iyi bir sanayi politikası ve iyi bir ulaştırma politikasıyla geleceğe umutla bakıyoruz” diye konuştu.

Erçelik, limancılığın ürettiği kârları yatırıma çevirerek sürdürülebilirliğini sağlayan bir sektör olduğu belirterek, “Maliyet baskıları sektörü zorluyor. Yatırımcı açısından sıkışık bir ortam yaratıyor. Umarım ki 2025’in ilk 6 ayı bunun son dönemini yaşadığımız bir süre olur” ifadelerini kullandı.

Tamer Kıran: “Limanlarımızın rekabet gücü artırılmalı”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise 2024 yılını değerlendirerek 2025 yılına yönelik önerilerde bulundu:

“2024 yılı, sektörümüz açısından zorlu ama öğretici bir yıl oldu. Küresel ekonomik dalgalanmalar, bölgemizdeki jeopolitik gerilimler ve artan maliyet baskıları, limancılık sektörümüzü de etkiledi. Ancak sektörümüz, sahip olduğu dinamik yapısı ve sizlerin çabalarıyla bu zorlukların üstesinden geldi.

2024 yılının son çeyreğinde ihracatta bir miktar yavaşlama yaşanmış olsa da, konteyner elleçlemelerindeki artış sevindiricidir. Ancak, maliyet baskılarının sektörümüzün sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini unutmamalıyız. 2025 yılında daha rekabetçi bir limancılık sektörüne sahip olmak istiyorsak, altyapı yatırımlarımızı artırmalı, yeşil liman uygulamalarını yaygınlaştırmalı ve dijitalleşme projelerine öncelik vermeliyiz.

Özellikle liman işletmeciliği alanında rekabet gücümüzü artıracak düzenlemelere ihtiyaç var. Hem yerel hem de uluslararası rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, sektörün geleceği için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. TÜRKLİM’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüze yön verecek projelere öncülük edeceğine inanıyorum.”

Durmuş Ünüvar: “Limanlarımız stratejik bir öneme sahiptir”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, limanların stratejik önemi üzerinde durarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin liman işletmeciliği, küresel ticaretin merkezi olma yolunda ilerleyen ülkemiz için stratejik bir sektördür. Limanlarımız sadece ticaretin değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmamızın da omurgasını oluşturuyor. 2024 yılında yaşadığımız küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen limancılık sektörümüz, başarılı bir yıl geçirmiştir. Bu başarıda siz değerli liman işletmecilerimizin payı büyüktür.

Bakanlık olarak liman altyapısına yaptığımız yatırımları sürdürmekte kararlıyız. Türkiye’nin lojistik bir güç haline gelmesi için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, yeşil liman uygulamaları ve dijitalleşme gibi sürdürülebilirlik odaklı adımların teşvik edilmesi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu noktada, sizlerle iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Durmuş Ünüvar’ın ardından Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu kürsüye çıktı. Ekonomik gelişmeleri, yansımalarını ve öngörüleri paylaşmasının ardından Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım söz aldı.

“Bizim dünya ekonomisine bakış açımız diğer şirketlerden biraz farklı” diyen Yıldırım, “Biz doğal kaynaklardan bakıyoruz. Madencilik birçok şeyin göstergesi. Bir yavaşlama var. Denizcilikte navlunlar biraz düşük kalacak” dedi.

Konuşmaların ardından Durmuş Ünüvar, Erhan Aslanoğlu ve Yüksel Yıldırım’a plaket verildi.

Yeni Yönetim Belirlendi

Toplantıda, TÜRKLİM’in yeni yönetim kurulu da belirlendi. 2,5 yıldır TÜRKLİM Başkanlığı görevini sürdüren Aydın Erdemir, görevi Hamdi Erçelik’e devretti. Genel Kurul, sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından kokteyl ile sona erdi.

Vira Haber