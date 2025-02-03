E-Ticaretin Payı 2030 Yılında %40 Olacak

Ayırtman, “Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında %10,1 olarak gerçekleşti. Bu oran yıllar içinde özellikle Covid-19’un da etkisiyle ciddi bir artış göstererek 2023 yılında %20,3 olarak kaydedildi. Türkiye perakende e-ticaret pazarı son beş yılda en hızlı büyüyen pazar konumunda yer alıyor. 2025 yılında e-ticaret ve e-ihracat sektöründeki sorunlar çözülürse öngörülerin üstünde hacim büyümeye devam edecek. E-ticaret hacminin 2030 yılına kadar toplam dünya ticaretinin %40’ına ulaşacağı öngörülüyor.” dedi.

Türkiye’nin E-Ticaret Pazarının Önündeki Engelleri Kaldırmalıyız

UTİKAD Mikro Lojistik ve Dijitalleşme Çalışma Grubu’nun sektördeki sorunları gündeme alarak çözüme kavuşmasına katkı sağladığını belirten Ayırtman, Türkiye’nin e-ticaret pazarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. E-ticaret hacminin artması için Türkiye’de uluslararası uçuş yapılan bütün havalimanlarında e-ticaret uygulamalarının yeşiltaş noktasında çalışmaların hızlandırılması gerektiğine işaret eden Ayırtman, “Ülkemizde e-ticaret İstanbul Havalimanı’na sıkışmış bir noktada, bunu tüm ülke sathına yaymak istiyoruz. Uluslararası uçuş yapılan bütün havalimanlarının e-ticaret faaliyetlerine hizmet veriyor olması gerekiyor. Türkiye’nin küresel arenada e-ticarette rekabetçi bir ülke haline gelmesini istiyoruz. Küresel rekabetçilik için maliyetlerin aşağıya çekilmesi gerekiyor. Türkiye’de e-ticaretin önünü açmak istiyoruz.” dedi.

E-Ticaret Sektörünün Büyümesi Depolama Alanı İhtiyacını Ortaya Çıkardı

Türkiye'de perakende e-ticaret sektörünün büyümesinin, depolama alanında önemli zorlukları ve gelişim alanlarını ortaya çıkardığını belirten UTİKAD Mikro Lojistik ve Dijitalleşme Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Tolgahan Bulut ise, depolama alanı ihtiyacına dikkat çekti. Bulut, “Coğrafi avantajı nedeniyle Türkiye’de e-ticaretin geliştirilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi kritik bir öneme sahip. Türkiye'de perakende e-ticaret sektörünün büyümesi, depolama alanında

önemli zorlukları ve gelişim alanlarını ortaya çıkardı. UTİKAD Mikro Lojistik ve Dijitalleşme Çalışma Grubu da hem e-ticaret hem de e-ihracat sektöründe yaşanan sorunları aylık olarak gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri ile fırsatlar ve tehditler olarak değerlendiriyor. 2024 yılında yapılan değerlendirmelerde yer hizmetlerinde ve antrepolarda altyapının yetersiz olduğu, gümrük işlem sürelerinin uzun sürdüğü, mevzuatın e-ticaretin büyümesine mevcut şartlarda uygun olmadığı, Evrensel Posta Hizmet bedelinin hem taşıyıcıdan hem de alt taşıyıcıdan mükerrer olarak alınmasının doğru bulunmadığı görüşlerine varıldı.” dedi.

UTİKAD, E-Ticaret Sektöründeki Sorunları Gündeme Alarak Çözüme Kavuşmasına Katkı Sağlıyor

Bulut, “Çalışma grubu toplantılarında sadece sorunlar tespit edilmiyor aynı zamanda sorunların çözüme kavuşması için bulunmamız gereken girişimleri de belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl e-ticaret sektöründeki pazara giriş koşulları ve pazar yapısına ilişkin değerlendirmeler yapılarak konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile toplantılar yaptık. Toplantılar sonrası sektörümüzün iş yapış modellerini, ihtiyaçlarını ve atılması gereken adımları Bakanlığımız ile paylaştık.” dedi.

UTİKAD’ın Lojistikte İnovasyon ve Teknoloji Anketi Sektördeki Dijitalleşmeyi Hızlandıracak

İnovatif gelişmelerin önemini vurgulayan ve ayrıca ilgili bilgi akışının sektöre aktarımının sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldığını belirten Bulut, “UTİKAD Mikro Lojistik ve Dijitalleşme Çalışma Grubu sektördeki dijitalleşmeyi hızlandıracak çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz yıl bir dijital yol haritası oluşturmak ve sektörümüzün dijital süreçleri benimsemesine yönelik durum tespiti yapmak için İnovasyon ve Teknoloji Anketi uyguladık. Bu anketin sonuçları üyelerimizin dijital ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza esas teşkil ediyor.” açıklamasında bulundu.