Akyarlar Açıklarında Arızalanan Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında içinde bir kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Bodrum Akyarlar açıklarında içinde bir kişi bulunan ve 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 (can kurtarma) botuna yedeklenen 10 metre uzunluğundaki tekne Bodrum’a emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Akyarlar, Tekne Arızası, KIYEM, Bodrum
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