Akyarlar Açıklarında Arızalanan Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Bodrum Akyarlar açıklarında içinde bir kişi bulunan ve 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 (can kurtarma) botuna yedeklenen 10 metre uzunluğundaki tekne Bodrum’a emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

Vira Haber